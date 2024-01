As aulas serão realizadas na Colônia de Pescadores Z28, localizada na Rua Cavalcante, 70, no bairro Areal - Divulgação/Instituto Onda Azul

Publicado 26/01/2024 13:43 | Atualizado 26/01/2024 13:45

Araruama - Serão iniciadas, neste sábado (27), as aulas de Carpintaria e Mecânica Naval do Projeto Novos Mestres em Araruama. Os cursos gratuitos são ofertados pelo Instituto Onda Azul, com o apoio do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), e tem como foco a capacitação profissional das comunidades de pescadores locais, contribuindo para a geração de trabalho e renda.

O curso faz parte da expansão do Projeto Educação Ambiental, integrado ao Novos Mestres. As aulas serão realizadas todos os sábados e quintas, com ensinamentos práticos e teóricos. Na parte da manhã, serão ministradas as aulas de Mecânica Naval, das 8h às 12h; já na parte da tarde vão acontecer as aulas de Carpintaria Naval, das 13h às 17h.

“Fico empolgada e feliz que nós vamos começar as nossas aulas e eu espero que a gente consiga avançar nesse projeto, deixar para essa classe de pescadores e para as gerações futuras um legado. Esperamos alcançar o desejado pelo Instituto Onda Azul”, explica a monitora do Projeto Novos Mestres em Araruama, Lizieth Araújo.

Além de totalmente gratuitas, as oficinas oferecem certificado de conclusão de curso do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). As aulas vão acontecer na Colônia de Pescadores Z28, localizada na Rua Cavalcante 70, no bairro Areal. Para se inscreverem, os pescadores interessados devem entrar em contato com um mobilizador local, pelo telefone (22) 98805-4035.

“A realização do projeto Educação Ambiental é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade da empresa PRIO, conduzido pelo Ministério Público Federal – MPF/RJ”, detalha o Instituto Onda Azul.