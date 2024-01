Ao todo, foram apreendidos 1 revólver calibre .38 municiado, 18 munições intactas, 6 cápsulas de cocaína e uma trouxinha de maconha - Divulgação

Ao todo, foram apreendidos 1 revólver calibre .38 municiado, 18 munições intactas, 6 cápsulas de cocaína e uma trouxinha de maconha Divulgação

Araruama - Na tarde da última quinta-feira (25), a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas e arma no bairro Jardim São Paulo.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do GAT II estava em ação de patrulhamento pela região quando recebeu a denúncia de que homens armados estariam vendendo drogas no local. Na Rua Domingos Moiella, no bairro em questão, os policiais avistaram o suspeito — identificado pelo vulgo “Madrugadão” —, correndo para o interior de uma residência.

A equipe cercou o imóvel, mas o indivíduo conseguiu fugir pela janela dos fundos da casa e pulando muros. Os agentes não obtiveram êxito em alcançar o suspeito, mas conseguiram apreender um revólver calibre .38 municiado, 18 munições intactas, 6 cápsulas de cocaína e uma trouxinha de maconha.

A identidade do elemento também foi apreendida e, por meio dela, foi possível fazer o registro do caso e identificar o suspeito. O material apreendido foi conduzido à 118ª DP (Araruama) e o caso segue sob investigação policial.

