O novo espaço ecológico tem como foco a conservação biológica de plantas e animais, o estímulo ao contato com a natureza e a conscientização sobre as práticas de sustentabilidade - Divulgação

O novo espaço ecológico tem como foco a conservação biológica de plantas e animais, o estímulo ao contato com a natureza e a conscientização sobre as práticas de sustentabilidadeDivulgação

Publicado 28/01/2024 10:56 | Atualizado 28/01/2024 12:12

Araruama - Aconteceu, neste sábado (27), a inauguração do Botânico das Asas em Araruama. Projeto desenvolvido pela Prefeitura, o novo espaço ecológico tem como foco a conservação biológica de plantas e animais, o estímulo ao contato com a natureza e a conscientização sobre as práticas de sustentabilidade.

O local conta com áreas reservadas para piquenique, laboratório de reprodução de borboletas, orquidário, banheiros com acessibilidade e fraldário, lago com peixes, espaço gourmet, Palácios das Araras e das Borboletas, além de uma grande variedade de espécies para visitação, como porquinhos-da-índia, faisões, pavões, tucanos, marrecos, patos e cisnes.

A secretária de Governo, Daniela de Lívia, informou que o município de Araruama é o único do estado a possuir um borboletário em funcionamento atualmente. “Como secretária de governo, eu estou muito feliz de participar de toda a transformação que a prefeita Lívia de Chiquinho vem fazendo na nossa cidade. Desde o início da sua gestão, foram inauguradas 13 creches e 14 policlínicas. Quero deixar registrado que Araruama é um exemplo para o estado e um modelo para o Brasil”, destacou.

Além de fomentar o turismo na região, o espaço vai oferecer ações ambientais e educativas sobre sustentabilidade e preservação ambiental, difundindo conhecimento e promovendo a conscientização de munícipes e visitantes sobre a importância da valorização da natureza.

“Não podemos esquecer que política pública não se faz com falas, se faz com ações, com realizações, com transformações. Político qualquer um pode ser, agora gestor é só pra quem realmente está comprometido com o povo. O nosso governo é o que mais investiu em todas as pastas na história política de Araruama. O Botânico das Asas é um divisor de águas no turismo e na economia da nossa cidade”, ressaltou a prefeita Lívia de Chiquinho.

Na ocasião, a chefe do executivo araruamense lembrou que a abertura do Botânico das Asas dá início a uma série de inaugurações em comemoração ao aniversário de 165 anos do município, que ocorre no dia 6 de fevereiro.

Ao longo de 40 dias, serão realizados diversos eventos e entregas de obras, como a inauguração da Escola Bilíngue Municipal com orientação em Gastronomia e Hotelaria, a Clínica de Saúde do bairro Vila Canaã e a Policlínica da XV de Novembro.

Localizado no Parque Hotel, nos fundos da Praça Menino João Hélio, o Botânico das Asas irá funcionar de quarta a domingo (e feriados), das 9h às 18h.