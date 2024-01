Durante a abordagem, foram apreendidas 46 cápsulas de cocaína e R$ 160 em espécie - Divulgação

Durante a abordagem, foram apreendidas 46 cápsulas de cocaína e R$ 160 em espécieDivulgação

Publicado 29/01/2024 10:08 | Atualizado 29/01/2024 10:08

Araruama - Na tarde desta sexta-feira (26), um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Fazendinha. A ocorrência foi registrada durante uma operação de patrulhamento realizada pela equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT II), por volta das 12h13.

Segundo o relatório policial, os agentes notaram o elemento em atitude suspeita ao passarem pelo local. Percebendo a aproximação da viatura, o indivíduo entrou rapidamente em um bar.

Parte da equipe realizou a abordagem no bar em questão, enquanto outra parte realizou buscar nas imediações, o que resultou na localização de um segundo elemento. Este foi encontrado agachado e escondido em um terreno próximo, em posse de uma sacola contendo substâncias ilícitas.

Durante a abordagem, foram apreendidas 46 cápsulas de cocaína e R$ 160 em espécie. Após buscas no sistema, foi constatado que o homem possuía antecedentes criminais, com duas anotações no artigo 16 da Lei 10.826/03, referente ao porte ilegal de arma de fogo.

O outro suspeito foi liberado após a verificação de que não estava em posse de nenhum material ilícito.

O indivíduo apreendido foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, referente ao tráfico de drogas. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

*Com informações de RC24H