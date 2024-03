A feira reúne lojistas, fornecedores e confeiteiros em uma programação extensa, que inclui: palestras, workshops, oficinas, aulas gratuitas e pagas, competições e exposições de bolos - André Barbosa

Publicado 12/03/2024 11:16 | Atualizado 12/03/2024 11:21

Araruama - De 15 a 17 de março, acontece a 2ª edição da Experience Cake Lagos em Araruama. O evento é considerado a maior Feira e Conferência de Confeitaria da Região dos Lagos e foi criado pela empresária Carla Viana.

A feira reúne lojistas, fornecedores e confeiteiros renomados e iniciantes em uma programação extensa, que inclui: palestras, workshops, oficinas, aulas gratuitas e pagas, competições e exposições de bolos. Nesse ano, o evento vai contar ainda com a oficina Kids Zone — destinada ao público infantil e com aulas interativas — e a nova modalidade Talent’s Cake, que promete revelar novos talentos da confeitaria.

A embaixadora da Experience Cake Lagos é a confeiteira Tathi Fabulosa, participante do Bake Off Brasil 4. Com 19 anos dedicados à profissão, Tathi já ministrou cursos presenciais em mais de 55 cidades do Brasil e soma mais de 15 mil alunos em 7 países.

Na estrutura de 3 mil metros quadrados, serão montados mais de 40 stands de expositores, área de recreação infantil e de gastronomia. Além de fomentar o turismo no município araruamense e apresentar as novidades do mercado, a feira conecta os profissionais do ramo, promovendo a troca de experiências, oferecendo conhecimentos práticos e teóricos e, com isso, possibilitando o aperfeiçoamento na área.

A chef confeiteira Beca Milano, jurada do Bake Off Brasil, será uma das palestrantes do evento. Em 2023, a palestra ministrada pela chef foi uma das mais concorridas e elogiadas da feira.

JP de Araújo Jorge, participante da 8ª temporada do Bake Off Brasil, também é presença confirmada na Experience Cake Lagos. O chef confeiteiro irá apresentar a Cake Competition, competição que vai reunir equipes de confeiteiros para disputarem ao vivo a premiação.