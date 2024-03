O pagamento dos professores já incluirá os adicionais, no total de 30% do salário base, a partir do próximo mês - Divulgação

O pagamento dos professores já incluirá os adicionais, no total de 30% do salário base, a partir do próximo mêsDivulgação

Publicado 27/03/2024 20:14

Araruama - A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou nesta quarta-feira (27), um importante passo na garantia de valorização e benefícios para os professores da rede municipal de ensino. A partir de abril, entrará em vigor a correção dos adicionais de regência e produtividade dos profissionais da Educação, nos parâmetros previstos na lei criada pelo ex-prefeito Chiquinho da Educação.

O anúncio foi feito após uma semana de conversas entre grupos de professores independentes e o governo municipal, por meio de articulação da secretária de Governo, Daniela de Lívia. O pagamento dos professores já incluirá os adicionais, no total de 30% do salário base, a partir do próximo mês.

A chefe do executivo araruamense também anunciou que, na busca de atingir o piso nacional com responsabilidade orçamentária, um aumento de 4% no salário base de toda a categoria também será efetivado em abril.

“Fico muito feliz com o avanço significativo da nossa reunião com os educadores de Araruama, refletindo o comprometimento da gestão da prefeita Livia em atender às necessidades dos profissionais da Educação. Só vem reforçar a importância do diálogo e colaboração entre o governo e os trabalhadores para alcançar resultados positivos. Dialogar é o único caminho para conquistar”, ressaltou a secretária de Governo, Daniela de Livia.

“Os professores são a base de toda a educação. Mais do que o nobre compromisso em dedicar a vida a transmitir conhecimento, esses profissionais inspiram e ajudam a construir sonhos. Por tudo o que os professores representam, precisamos valorizar e agradecer o trabalho desses grandes mestres”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

Estiveram presentes nas reuniões: Igor Corrêa de Moraes, gestor e presidente do Fundeb; Lilian Oliveira, professora e articuladora do Renalfa-MEC; Flávia dos Santos da Silva, professora da Praça Escola Ecológica Municipal Dr. Fernando Carvalho; Patrícia dos Santos Gomes, professora de Educação Especial na Escola Municipal Fábio Siqueira; Fernanda Shellen Viana Pereira, professora de Educação Física no Complexo Educacional Darcy Ribeiro; Fabiana Figueiredo, gestora na E. M. Prefeito Afrânio Valladares; Leonardo Conceição da Silva, professor e orientador na E. M. Fábio Siqueira; Luciana Godinho, supervisora na Praça Escola Ecológica Municipal Dr. Fernando Carvalho; Adriana Godinho, orientadora pedagógica na E. M. Vereador Alcebíades; Cristiane da Silva Ribeiro, professora na E. M. Fábio Siqueira; e Tainara Matschuck, gestora e orientadora educacional no Complexo Educacional Darcy Ribeiro.