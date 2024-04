O espaço vai oferecer atendimento humanizado feito por uma equipe de profissionais altamente capacitados. Dentre eles: fisioterapeuta, neuropediatra, fonoaudióloga, psicólogo e psicopedagoga - Divulgação

Araruama - Nesta terça-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou a criação da Escola Clínica Autismo+. Projeto pioneiro no município, a unidade vai atender aos alunos da rede municipal de ensino e será inaugurada no dia 15 de junho.

“Serão vários atendimentos clínicos fundamentais para que os alunos possam ter um reforço, um contraturno, e todo o atendimento necessário para desenvolver suas habilidades e toda a área cognitiva. É um projeto que com certeza vai ajudar várias famílias e vários alunos da nossa rede pública municipal”, afirmou a prefeita Lívia de Chiquinho.

O espaço moderno e totalmente equipado fica localizado no Centro e vai oferecer atendimento humanizado feito por uma equipe de profissionais altamente capacitados — como fisioterapeuta, neuropediatra, fonoaudióloga, psicólogo e psicopedagoga. Além disso, também contará com área de estacionamento e acessibilidade.

“É um espaço completamente moderno, humanizado e todo preparado para receber esses alunos, com grandes profissionais. Nós estamos muito orgulhosos de falar para vocês sobre esse projeto que é uma novidade em Araruama”, destacou a secretária de Governo, Daniela de Lívia.