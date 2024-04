O calçamento da Rua Ficher é um importante passo para a valorização da infraestrutura urbana de Praia Seca, que está em constante desenvolvimento - Divulgação

Publicado 03/04/2024 05:43

Araruama - Nesta terça-feira (2), a prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou as obras de calçamento da Rua Ficher, no distrito de Praia Seca. Acompanhada da Secretária de Governo, Daniela de Livia, do vereador Armando Polati e do subprefeito de Praia Seca, Helenio Bastos, a chefe do executivo araruamense informou que as obras serão iniciadas no final do mês de abril.

“Araruama virou um verdadeiro canteiro de obras, são obras espalhadas por toda a cidade. O nosso governo está aqui para cumprir com o seu compromisso, trazendo desenvolvimento para o distrito de Praia Seca”, destacou Lívia de Chiquinho.

A obra é de suma importância para a comunidade local, trazendo melhorias para a mobilidade, segurança e qualidade de vida da população do quarto distrito. Além disso, também é mais um importante passo para a valorização da infraestrutura urbana de Praia Seca, que está em constante desenvolvimento.

“Sabemos que a Rua Ficher é uma rua estratégica, que vai valorizar os imóveis de toda a redondeza. Nós estamos muito felizes de compartilhar essa notícia. É um verdadeiro governo de transformação”, ressaltou Daniela de Lívia.