A data de entrega da obra deverá ser anunciada em breve - Divulgação

A data de entrega da obra deverá ser anunciada em breveDivulgação

Publicado 11/04/2024 07:49

Araruama - Nesta quarta-feira (10), a prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou a construção da Policlínica de Saúde no bairro Jardim Califórnia, no distrito de Morro Grande.

“Vocês vão receber uma Policlínica moderna, aos moldes do nosso governo. Mais uma grande conquista para a saúde pública do nosso município. O projeto estava nosso plano de governo e nós estamos colocando em prática”, destacou a chefe do executivo araruamense, em vídeo publicado nas redes sociais.

A unidade vai beneficiar os moradores do segundo distrito, ampliando a acessibilidade da população aos serviços de saúde. A data de entrega da obra deverá ser anunciada em breve.