O objetivo do encontro é orientar os profissionais quanto à realização do pré-natal e detecção precoce de patologias maternas e fetais - Divulgação

Publicado 12/04/2024 05:51

Araruama - No dia 18 de abril, a Prefeitura de Araruama vai promover o “Treinamento em Pré-Natal de Baixo Risco”, destinado aos profissionais que atuam na rede de Atenção Básica da Secretaria de Saúde. O treinamento gratuito vai acontecer no Teatro Municipal, na Praça Menino João Hélio, das 13h30 às 17h.

O objetivo do encontro é orientar os profissionais — médicos e enfermeiros — quanto à realização do pré-natal e detecção precoce de patologias maternas e fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante.

O treinamento será ministrado por diversas palestrantes. São elas: Dra. Liane Carneiro, ginecologista e obstetra; Cláudia Borges, enfermeira obstetra; Thabata Sicuro, coordenadora do Programa IST; e Carolina Oliveira, enfermeira do PAISMCA (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente).