Foram apreendidos: uma pistola Taurus 840 calibre .40, munições de diferentes calibres, 826 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, frasco com loló, além de uma quantia em dinheiro, rádios transmissores e outros acessórios relacionados ao tráfico - Divulgação

Foram apreendidos: uma pistola Taurus 840 calibre .40, munições de diferentes calibres, 826 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, frasco com loló, além de uma quantia em dinheiro, rádios transmissores e outros acessórios relacionados ao tráfico Divulgação

Publicado 18/04/2024 05:51

Araruama - Na tarde da última segunda-feira (15), uma grande quantidade de drogas e uma arma foram apreendidas no bairro Fazendinha. A apreensão ocorreu durante ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar, no Campo do UTA.

Segundo a ocorrência, a equipe efetuou uma investigação conjunta, que resultou na criação de um cerco tático em uma área de mata na localidade. Dois suspeitos foram capturados.

Com eles, foram apreendidos: uma pistola Taurus 840 calibre .40, munições de diferentes calibres, 826 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, frasco com loló, além de uma quantia em dinheiro, rádios transmissores e outros acessórios relacionados ao tráfico.

Ambos os criminosos foram conduzidos à 118ª DP (Araruama), onde a ocorrência foi registrada. Um deles é menor de idade e foi apreendido. O segundo, de 20 anos, já possuía passagem policial por tráfico e associação ao tráfico e foi autuado, permanecendo preso.

*Com informações de RC24H