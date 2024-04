O horário da ação nesta semana será exclusivamente na parte da manhã, das 6h às 9h - Divulgação

Publicado 16/04/2024 07:25 | Atualizado 16/04/2024 07:29

Araruama - Importante aliado na campanha de combate à dengue, o carro fumacê está percorrendo diariamente os bairros com maior incidência da doença no município de Araruama. O cronograma com os locais atendidos é divulgado semanalmente pela Prefeitura e foi desenvolvido por meio da Vigilância Epidemiológica.

Nesta segunda-feira (15), o carro fumacê passou pelo bairro Fazendinha e vai continuar atuando ao longo de toda a semana, atendendo os seguintes locais: Centro, São Vicente, Outeiro e Parque Hotel.

O horário da ação nesta semana será exclusivamente na parte da manhã, das 6h às 9h.

Confira o calendário de 16 a 19 de abril:

16 DE ABRIL

Centro

17 DE ABRIL

São Vicente

18 DE ABRIL

Outeiro

19 DE ABRIL

Parque Hotel