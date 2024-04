Todos os grupos prioritários poderão se vacinar, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde - Divulgação

Publicado 12/04/2024 14:29 | Atualizado 12/04/2024 14:29

Araruama - Neste sábado (13), das 8h às 13h, vai acontecer o Dia D de vacinação contra a gripe em Araruama. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a campanha inclui todos os grupos prioritários, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Quem pode tomar a vacina:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Gestantes

- Puérperas

- Povos indígenas

- Trabalhadores da Saúde

- Idosos acima de 60 anos

- Pessoas em situação de rua

- Professores das escolas públicas e privadas (ensino básico e superior)

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis

- Pessoas com deficiência permanente

- Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- Funcionários do Sistema Prisional

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

- População privada de liberdade

Confira os locais de vacinação:

Policlínicas: Mataruna, Praia Seca, Bananeiras, Fazendinha, Morro Grande, Iguabinha, Boa Perna, XV de Novembro e Areal

Postos de Saúde da Família: Ponte dos Leites e São Vicente

Clínicas de Saúde: Itatiquara e Vila Canaã

CIMI