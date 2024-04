Os policiais apreenderam 157 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, 66 buchas de maconha e um aparelho celular - Divulgação

Os policiais apreenderam 157 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, 66 buchas de maconha e um aparelho celularDivulgação

Publicado 18/04/2024 05:56

Araruama - Na noite desta terça-feira (16), um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte. O caso ocorreu por volta das 20h, na Rua Maracanã.



Segundo a ocorrência policial, uma equipe do GAT estava em ação de patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima informando que um elemento estaria traficando drogas na localidade. Os agentes foram até o endereço e localizaram o suspeito, que tentou fugir pulando muros ao perceber a presença da viatura.



Os policiais efetuaram um cerco tático e conseguiram capturar o indivíduo que, durante a abordagem, confessou fazer parte do tráfico de drogas na região. Ele indicou o local onde estava armazenado o material ilícito e lá, os agentes apreenderam 157 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, 66 buchas de maconha e um aparelho celular.



O adolescente foi apreendido e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

*Com informações de RC24H