Na ação, os agentes orientam a população sobre as medidas de combate à proliferação do mosquito, alertando sobre a importância da execução de tarefas simples que ajudam a eliminar possíveis criadouros - Divulgação

Publicado 18/04/2024 06:00 | Atualizado 18/04/2024 06:04

Araruama - A campanha de combate à dengue continua no município de Araruama, com ações de conscientização e de enfrentamento ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Nesta terça (16) e quarta-feira (17), os agentes da Vigilância Epidemiológica percorreram diversos bairros para levar informações aos moradores.

As localidades contempladas foram: Mataruna, Macuca, Fazendinha, Areal, Centro, Monteiro e Iguabinha.

Na ação, os agentes orientam a população sobre as medidas de combate à proliferação do Aedes aegypti, alertando sobre a importância da execução de tarefas simples que ajudam a eliminar possíveis criadouros. Dentre elas: limpeza dos quintais, vedação das caixas d’água e retirada da água parada de objetos que possam servir para a reprodução das larvas do mosquito, como calhas, pneus e pratinhos usados para suporte de plantas.

É imprescindível que haja conscientização e a colaboração entre a população e o poder público para minimizar as ocorrências da doença.