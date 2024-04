Durante a abordagem, foram encontradas 59 cápsulas de cocaína, 9 sacolés de cocaína, cinco pedras de crack, um aparelho celular e anotações de contabilidade do tráfico - Divulgação

Publicado 29/04/2024 06:08

Araruama - Na noite deste sábado (27), um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na Estrada do Engenho Grande. O elemento — identificado pelo vulgo “DG”, já possuía anotações criminais anteriores por roubo e receptação.

Segundo a ocorrência, a operação que resultou na prisão teve início a partir de denúncias sobre tráfico de drogas na localidade. Com base nessas informações, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT 2), ala C, realizou um cerco tático na região e conseguiu efetuar a prisão.

Durante a abordagem, foram encontradas 59 cápsulas de cocaína, 9 sacolés de cocaína, cinco pedras de crack, um aparelho celular e anotações de contabilidade do tráfico.

O criminoso foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceu preso.

*Com informações de RC24H