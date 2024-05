O projeto une serviços de saúde, bem-estar e assistência social, com foco em facilitar o acesso da população às atividades oferecidas - Divulgação

Araruama - Neste sábado (11), a Prefeitura de Araruama promoveu mais uma edição do projeto Ação Social Volante. Iniciativa que acontece semanalmente no município, disponibilizando uma série de serviços gratuitos aos moradores, a ação foi realizada no bairro Três Vendas e contou com mais de 600 atendimentos.

O projeto une serviços de saúde, bem-estar e assistência social, com foco em facilitar o acesso da população às atividades oferecidas. Na área da saúde, foram realizadas 45 consultas com dentista, 44 consultas com clínico geral e 35 consultas com pediatra.

Um destaque foi o grande número de vacinações: ao todo, 142 pessoas receberam a dose da vacina contra a gripe. A ação também incluiu aferição de pressão arterial, medição de glicemia e nutricionista.

Já na área de bem-estar, foram disponibilizados serviços como: manicure, barbeiro, designer de sobrancelhas e trancista, que somaram quase 300 atendimentos. As crianças também se beneficiaram com um espaço de diversão com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, supervisionadas pela equipe do projeto.

A ação também incluiu consultas, atualizações e novos cadastramentos no Cadastro Único — programa do Governo Federal por meio do qual se obtém acesso a benefícios como o Bolsa Família.

Ao todo, a ação somou 629 atendimentos gratuitos.