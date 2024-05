A vítima foi identificada como Christiam Brito Guimarães, de 47 anos - Divulgação

Publicado 20/05/2024 08:07

Araruama - Na noite da última quinta-feira (16), um corpo carbonizado foi encontrado dentro do próprio carro no distrito de Iguabinha, em Araruama. A vítima foi identificada como Christiam Brito Guimarães, de 47 anos, ex-policial militar.

De acordo com a ocorrência, o militar teria sido sequestrado em Iguaba Grande e torturado antes de morto. Em nota, a PM informou que os agentes foram acionados para atender a ocorrência de encontro de cadáver.

No local, foi localizado o carro incendiado e, posteriormente, o corpo carbonizado no interior do veículo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama).

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Ninguém foi preso.

(Com informações de RC24H)