A ação somou 765 atendimentos gratuitos, incluindo 61 consultas com clínico geral, 52 consultas com pediatra, 170 vacinações contra a gripe e 111 atendimentos com trancista - Divulgação

Publicado 20/05/2024 08:12 | Atualizado 20/05/2024 08:18

Araruama - Neste sábado (18), o bairro Fazendinha recebeu a visita do projeto Ação Social Volante. A iniciativa promovida pela Prefeitura de Araruama acontece semanalmente e conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar que percorre os bairros do município, levando uma série de serviços à população. A ação foi realizada na localidade da Picada e somou 765 atendimentos gratuitos.

O projeto une serviços de saúde, bem-estar e assistência social, com foco em facilitar o acesso da população às atividades oferecidas. Na área da saúde, foram realizadas 61 consultas com o clínico geral Dr. Paulo de Tarso e 52 consultas com a pediatra Dra. Viviane Lobo, além de 40 consultas no dentista móvel e 170 vacinações contra a gripe.

Já na área de bem-estar, foram disponibilizados serviços de manicure, barbeiro, designer de sobrancelhas e trancista, realizados por profissionais do CRAS. Ao todo, foram realizados mais de 300 atendimentos de beleza, incluindo 66 atendimentos com o barbeiro, 111 com trancista e 90 com designer de sobrancelhas.

As crianças também se beneficiaram com um espaço de diversão com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, supervisionadas pela equipe do projeto.

A ação incluiu ainda consultas, atualizações e novos cadastros no Cadastro Único — programa do Governo Federal por meio do qual se obtém acesso a benefícios como o Bolsa Família.