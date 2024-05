Ao todo, foram apreendidas 270 cápsulas de cocaína e 35 buchas de maconha - Divulgação

Araruama - Neste sábado (25), uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar no bairro Parque Mataruna. A equipe do 25º BPM recebeu foi até o local após recebimento de denúncia informando que um elemento estaria traficando e escondendo drogas na Avenida Beira Rio.



Os agentes efetuaram buscas no local mas não encontraram ninguém com as características informadas. Após varredura, o material ilícito foi encontrado enterrado em pequenos montes de areia.



Ao todo, foram apreendidas 270 cápsulas de cocaína e 35 buchas de maconha. Todo o material foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde a ocorrência foi registrada.

(Com informações de RC24H)