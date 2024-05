Política Costa do Sol

Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) participa de eventos em Brasília

Prefeita esteve no encontro Mulheres na Política, evento idealizado pela primeira-dama, que contou com a presença de ministras, prefeitas e vice-prefeitas no Palácio do Planalto e deve participar ainda, da Marcha dos Prefeitos