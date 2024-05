Diversas irregularidades foram identificadas no local, dentre elas: ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), máquinas sem proteção e trabalhadores sem registro - Divulgação

Diversas irregularidades foram identificadas no local, dentre elas: ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), máquinas sem proteção e trabalhadores sem registroDivulgação

Publicado 23/05/2024 20:05

Araruama - Na manhã desta quinta-feira (23), uma empresa que atua com artefatos de alumínio na localidade de Itatiquara, em Araruama, foi alvo de uma ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A operação, realizada sob a coordenação do Auditor do Trabalho Carlos Alberto, foi desencadeada a partir de denúncias relacionadas à empresa Acalf Indústrial Ltda, apontando irregularidades nas áreas de saúde e segurança. A ação contou com a atuação de três auditores fiscais e um agente do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Diversas irregularidades foram identificadas no local, dentre elas: ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), máquinas sem proteção, trabalhadores sem registro, ausência de refeitório e uso de uniformes gastos ou ausência deste.

A Acalf Indústrial Ltda já havia sido autuada durante visitação ocorrida há seis meses. Após a nova fiscalização, a penalidade recebida pela empresa foi o recebimento de multa, com o estabelecimento de prazo para que sejam feitas as regularizações necessárias.

A documentação do estabelecimento será analisada e o local pode ser embargado.