Os grandes destaques musicais deste ano são os shows dos cantores Jorge Aragão e Paula Toller e da banda BlitzDivulgação

Publicado 23/05/2024 07:15

Araruama - Nesta sexta-feira (24), começa a 3ª edição do evento Araruama Literária. Realizada pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Turismo, a festa literária vai acontecer de 24 a 26 de maio, na Praça Menino João Hélio, no Centro. A programação especial começa a partir das 9h e se encerra às 22h, com apresentações de grandes artistas.



Os grandes destaques musicais deste ano são os shows dos cantores Jorge Aragão e Paula Toller e da banda Blitz. O evento também vai contar com apresentações de artistas locais, como Ju Feliciano, Bruno Rigoni e Laís Alfradique.



O grande objetivo da festa é incentivar a leitura entre todas as idades, fomentando a cultura no município. Contação de histórias, peças teatrais, animação infantil, rodas de conversa e palestras estão entre as atividades previstas.

As palestras do jornalista Caco Barcellos, do médico Dr. Dráuzio Varella, do músico e escritor Gabriel o Pensador e do poeta Bráulio Bessa são as mais aguardadas pelo público.



Confira a programação completa do evento:



24 DE MAIO | SEXTA-FEIRA

9h30 - Cerimônia de Abertura com homenagem ao escritor Ziraldo

10h - Allan Dias: Poesia Falada

10h30 - Júlio Emílio e Sônia Rosa: roda de conversa

12h - Show com Sax

14h - Mc Estudante - Hip hop

15h - Palestra com Gabriel o Pensador

18h - Palestra com Drauzio Varella

20h - Show com Ju Feliciano

21h - Show com Jorge Aragão



25 DE MAIO | SÁBADO

9h - Violúdico - Show Infantil

11h - Alan Quintanilha e Sônia Corecha: História cantada

12h - Show com Sax

14h - Palestra Pretinhas Leitoras

16h - Show Circense Irmãos Kyosky’s

17h - Os Saltimbancos com Tia Carol

18h - Palestra com Caco Barcellos

20h - Show com Bruno Rigoni

21h - Show com Paula Toller



26 DE MAIO | DOMINGO

10h - Show Circense Irmãos Kyosky’s

11h - Princesas com Tia Carol

12h - Show com Sax

13h - Alan Quintanilha e Sônia Corecha: Contação de História Cantada

14h - Encantar: Pocket Show com Tia Carol

16h - Andrezinho Shock - Poeta do Funk

17h - Elisa Lucinda e Stevão Ribeiro - Ré Tinta e a Revolução Escolar

18h - Palestra com Bráulio Bessa

20h - Show com Laís Alfradique

21h - Show com Banda Blitz