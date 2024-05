No total, foram apreendidas 192 pedras de crack, 190 cápsulas de cocaína e 74 buchas de maconha - Divulgação

No total, foram apreendidas 192 pedras de crack, 190 cápsulas de cocaína e 74 buchas de maconhaDivulgação

Publicado 27/05/2024 06:41 | Atualizado 27/05/2024 06:46

Araruama - Neste sábado (25), uma ação da Polícia Militar resultou em apreensão de drogas no Condomínio II, em Iguabinha. No total, foram apreendidas 192 pedras de crack, 190 cápsulas de cocaína e 74 buchas de maconha.



Segundo a ocorrência, a equipe se deslocou até o endereço após recebimento de denúncia informando sobre o tráfico de drogas na localidade. Chegando ao local, os suspeitos empreenderam fuga, não sendo possível alcançá-los, mas deixaram para trás uma mochila contendo o material ilícito.



Todo o material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado.



Ainda no sábado (25), dois adolescentes foram apreendidos por fato análogo ao tráfico de drogas na Estrada do Corte, em Ponte dos Leites. Os menores de 16 e 17 anos de idade estavam em posse de 14 cápsulas de cocaína, quatro pedras de crack, dois aparelhos celulares e R$ 145 em espécie.



Eles foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, permanecendo apreendidos.

(Com informações de RC24H)