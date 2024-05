A festa literária ofereceu uma programação com diversas atividades simultâneas, dentre elas: rodas de conversa, palestras, apresentações culturais, tendas de escritores, atividades de recreação infantil e contação de histórias - Divulgação

A festa literária ofereceu uma programação com diversas atividades simultâneas, dentre elas: rodas de conversa, palestras, apresentações culturais, tendas de escritores, atividades de recreação infantil e contação de históriasDivulgação

Publicado 27/05/2024 16:05

Araruama - Um dos eventos mais aguardados do calendário oficial do município, a Araruama Literária chegou à sua terceira edição. A festa literária é considerada a maior da Região dos Lagos e reuniu milhares de visitantes durante os três dias de evento na Praça Menino João Hélio, no Centro.

A festa tem como foco o incentivo à leitura e a promoção do conhecimento, estimulando o saber entre pessoas de todas as idades. Além de fomentar o enriquecimento cultural, o evento também impulsiona o turismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.

Na sexta-feira (24), a cerimônia de abertura aconteceu no Espaço Cultural Ziraldo. O escritor recebeu uma homenagem, destacando a importância de seu trabalho para a literatura nacional e na formação de novos leitores. Falecido aos 91 anos de idade, em abril deste ano, Ziraldo foi homenageado com um busto em bronze, posicionado em um espaço de destaque no coração da feira. Milhares de pessoas passaram pelo local, dentre visitantes, alunos da rede municipal de ensino e professores.

Assim como nas edições anteriores, a Araruama Literária ofereceu uma programação com atividades simultâneas, permitindo que os participantes escolhessem entre uma série de atividades culturais e artísticas, dentre elas: rodas de conversa, palestras, apresentações culturais, tendas de escritores, atividades de recreação infantil, contação de histórias e muitas outras.

As palestras foram o carro-chefe do evento, atraindo um público interessado e participativo, que compareceu até mesmo nos momentos de tempo chuvoso. O médico, cientista e escritor Dr. Drauzio Varella foi responsável por uma das principais palestras da festa e abordou a relação entre o uso exagerado da tecnologia e a ansiedade.

O jornalista Caco Barcellos foi outro grande destaque e compartilhou detalhes de sua trajetória como repórter de rua, em uma palestra permeada por ensinamentos sociais e políticos. Barcellos destacou a importância do papel do jornalismo em dar voz às questões sociais e lutar pelos direitos da população, em especial às comunidades menos favorecidas da sociedade, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A fala do jornalista instigou reflexões entre todos os presentes, reforçando seu compromisso com a verdade e em contribuir para a construção de uma sociedade mais digna, igualitária e humanizada, dando visibilidade aos problemas de mais urgência no país.

Bráulio Bessa, Gabriel o Pensador, Arassari Pataxó, Bárbara Carine, Pretinhas Leitoras e Allan Dias Castro também conquistaram o público discursando sobre temas diversos, cada qual com sua própria abordagem e relevância. A feira contou ainda com estandes de venda de livros do Centro de Convenções, personagens de contos de fadas e do cinema e diversos cenários literários para fotografar, que encantaram crianças e adultos.

A programação se encerrou com apresentações de artistas locais e ícones consagrados da música nacional. Jorge Aragão, Paula Toller e a banda Blitz foram os headliners dos três dias de evento, responsáveis por atrair um grande público. A festa também contou com três nomes de peso do cenário local: Ju Feliciano, Bruno Rigoni e Laís Alfradique.

Para estimular a leitura entre os estudantes da rede municipal, a Prefeitura de Araruama distribuiu kits contendo uma ecobag e uma obra literária para todos os alunos. A estimativa é de que mais de 15 mil pessoas passaram pela feira.