A confecção dos tapetes terá início nesta quarta-feira (29), às 19h. Para cada tapete serão necessários 25 kg de sal - Rafael Gonzaga / Agência Prismanews

Publicado 28/05/2024 12:51 | Atualizado 28/05/2024 12:55

Araruama - Com a proximidade do feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de Araruama preparou uma programação especial para celebrar a data. As atividades incluem missa, procissão e os tradicionais tapetes de sal, que todo ano atraem um grande público para as ruas do centro da cidade.

A confecção dos tapetes terá início nesta quarta-feira (29), às 19h, e para cada tapete serão necessários 25 kg de sal. É importante que os responsáveis mantenham o comprovante de inscrição em mãos.

Nesse ano, os temas escolhidos foram: “Eucaristia, fonte de oração” (Corpus Christi 2024) e “Fraternidade e amizade social” (Tema da Campanha da Fraternidade 2024).

A Secretaria de Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer vai oferecer uma premiação em dinheiro para os três tapetes avaliados como os mais bonitos. O prêmio para o primeiro colocado será no valor de R$ 1000, enquanto o segundo e terceiro colocados receberão R$ 600 e R$ 400, respectivamente.

Confira a programação do Corpus Christi 2024 em Araruama:

DIA 30 DE MAIO | QUINTA-FEIRA

16h - Santíssimo Sacramento

Adoração na praça Menino João Hélio

17h - Procissão

Em direção à Matriz de São Sebastião e passagem pelos tapetes de sal

18h30 - Missa Campal na Matriz de São Sebastião

20h30 - Show com a banda católica Frutos do Eterno