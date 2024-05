As ruas vão ser liberadas no quinta-feira (30), logo após a celebração católica - Divulgação

Publicado 29/05/2024 05:41 | Atualizado 29/05/2024 05:50

Araruama - A Prefeitura de Araruama divulgou o esquema de trânsito que vai estar em vigor durante o feriado de Corpus Christi no município. As alterações temporárias começam nesta quarta-feira (29), às 16h.

A Avenida Nilo Peçanha (na altura da Igreja Matriz de São Sebastião até a esquina com a Avenida John Kenny) e a Avenida Getúlio Vargas (da esquina da Avenida Nilo Peçanha até a esquina da Rua República do Chile) serão fechadas pela Guarda Municipal a partir das 16h, nesta quarta-feira (29), para a confecção dos tapetes de sal. As vias vão ser liberadas no quinta-feira (30), logo após a celebração católica.

Confira o esquema de trânsito na imagem, com as indicações das vias bloqueadas, vias livres e da área dos tapetes de sal.