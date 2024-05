O foco do programa é a atuação durante o período de estiagem, que ocorre entre os meses de maio e setembro, minimizando as ocorrências de incêndios florestais e a consequente perda de biodiversidade - Divulgação

O foco do programa é a atuação durante o período de estiagem, que ocorre entre os meses de maio e setembro, minimizando as ocorrências de incêndios florestais e a consequente perda de biodiversidadeDivulgação

Publicado 29/05/2024 05:49

Araruama - Com o objetivo de promover ações de conscientização e prevenção de queimadas irregulares nos municípios do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) lançou, nesta terça-feira (28), o Programa Fumaça Zero. A iniciativa foi apresentada na Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, em Praia Seca, distrito de Araruama.



O foco do programa é a atuação durante o período de estiagem, que ocorre entre os meses de maio e setembro, minimizando as ocorrências de incêndios florestais e a consequente perda de biodiversidade.



A cerimônia contou com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Civil, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e membros do poder público. A operação será desenvolvida através de força-tarefa com a colaboração de instituições do Governo do Estado e dos municípios.



Cerca de 150 agentes se concentraram na APA de Massambaba e foram a campo para dar início às ações de prevenção e fiscalização. A APA destaca que algumas das principais causas de incêndio florestal são: acender fogueiras em trilhas, estradas ou acampamentos, soltar balões, queimar lixo ou pastagens e descartar pontas de cigarro acesas em locais inadequados.



Também estiveram presentes no evento: o Diretor de Pós Licença e Fiscalização, Rodrigo Régis, representando o presidente do Inea, Renato Jordão, o gerente de Guarda Parques, Djalma Januzzi, o responsável pelo Núcleo de Defesa Florestal, Israel Andrade, a gestora da APA Massambaba, Márcia Tavares, o superintendente regional Lagos São João, Valdemir Dias, o chefe de serviço da gerência de Guarda Parques, Raphael Freire e a secretária de Meio Ambiente de Araruama, Ana Paula Rodrigues.

Em nome do Inea, Rodrigo Régis falou sobre a importância do Programa Fumaça Zero e das ações de educação ambiental para a minimização das ocorrências de incêndios.

“Conscientizar a população é a maior arma que temos para evitar os incêndios durante a estiagem, bem como as notificações. Esse é um trabalho em conjunto, feito com os nossos parceiros no intuito de manter nosso ecossistema preservado”, ressaltou.

Através do Fumaça Zero, os agentes vão atuar diretamente na conscientização da população, alertando sobre os riscos das queimadas e oferecendo orientações sobre como evitar e o que fazer em casos de incêndio.

“Vamos focar na emissão das notificações, explicar os riscos e também orientar sobre como evitar o fogo nas vegetações, como proceder em casos de incêndio e lembrando ainda que a fumaça aumenta o risco e pode agravar os casos de doenças respiratórias", explicou o chefe do Núcleo de Defesa Florestal, Israel de Andrade Lima.