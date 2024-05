As melhorias tem como objetivo garantir mais agilidade e organização nos atendimentos da população e facilitar o deslocamento dos agentes pelos bairros - Reprodução/Redes sociais

As melhorias tem como objetivo garantir mais agilidade e organização nos atendimentos da população e facilitar o deslocamento dos agentes pelos bairrosReprodução/Redes sociais

Publicado 29/05/2024 05:54 | Atualizado 29/05/2024 05:58

Araruama - Nesta terça-feira (28), a prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou novos avanços na saúde pública municipal. Com o objetivo de garantir mais agilidade e organização nos atendimentos da população, foram entregues tablets a todos os agentes comunitários de saúde.

Além da informatização do atendimento, as equipes também receberam bicicletas para facilitar o deslocamento pelos bairros do município. A entrega foi iniciada na Clínica de Saúde da Vila Canaã e contemplou todos os agentes comunitários.

“Isso vai ser muito importante para agilizar o trabalho, para a organização e, principalmente, para atender cada vez melhor os nossos munícipes”, destacou a chefe do executivo araruamense.