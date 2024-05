Além de oferecer mais opções de lazer gratuitas no município, a iniciativa também apoia os artistas locais. A programação dessa semana inclui shows musicais, apresentações de DJ e peça teatral infantil - Divulgação

Publicado 29/05/2024 05:57

Araruama - Com o objetivo de promover cultura e entretenimento, a Prefeitura de Araruama anunciou a criação de dois novos projetos artísticos no município. A partir desta quinta-feira (30), a Praça Menino João Hélio, no Centro, e o Calçadão Cultural de Praia Seca serão palco de diversas atrações nos fins de semana e feriados.

Além de oferecer mais opções de lazer gratuitas no município, a iniciativa também apoia os artistas locais. A programação dessa semana inclui shows musicais, apresentações de DJ e peça teatral infantil.

CULTURA NA PRAÇA

30 de maio | Quinta-feira

19h - DJ Moreno

20h - Laís Alfradique

31 de maio | Sexta-feira

19h - DJ Danilo

20h - Bruno Rigoni

1 de junho | Sábado

19h - DJ Danilo

20h - Vinícius Alves

CULTURA EM PRAIA SECA

30 de maio | Quinta-feira

20h - Banda Dona Kátia

31 de maio | Sexta-feira

20h - Thiago Lima

1 de junho | Sábado

18h30 - Peça Teatral: “Aventuras de Emília”

20h - Luiza Jacques