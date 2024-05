O público vai poder escolher entre peças teatrais, animação infantil, shows e apresentações de DJ - Divulgação

Publicado 31/05/2024 06:35 | Atualizado 31/05/2024 06:38

Araruama - A programação cultural do fim de semana em Araruama vai reunir uma série de atrações para todos os gostos e idades. Promovidos pela Prefeitura, os eventos são totalmente gratuitos e acontecem em diversas localidades do município.



Na Praça Menino João Hélio e no Calçadão Cultural de Praia Seca, as atividades começaram nesta quinta-feira (30), através dos projetos "Cultura na Praça" e "Cultura em Praia Seca". No Centro, DJ Moreno e a cantora Laís Alfradique foram as apresentações da noite, enquanto no quarto distrito o som ficou por conta da banda Dona Kátia.



As atrações artísticas também vão acontecer na Praça de São Vicente, na Praça do Mataruna e na Cidade das Crianças, no Outeiro. Nesses locais, os grandes destaques são as atividades infantis, que incluem animação e peças teatrais.

Além de oferecer mais opções de lazer gratuitas no município, a iniciativa também apoia os artistas locais.



Confira a programação:



CULTURA NA PRAÇA | PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO

31 de maio | Sexta-feira

19h - DJ Danilo

20h - Bruno Rigoni

1 de junho | Sábado

19h - DJ Danilo

20h - Vinícius Alves

2 de junho | Domingo

17h - Animação Infantil



CULTURA EM PRAIA SECA | CALÇADÃO CULTURAL

31 de maio | Sexta-feira

20h - Tiago Lima

1 de junho | Sábado

18h30 - Peça Teatral: “Aventuras de Emília”

20h - Luiza Jacques



PRAÇA DE SÃO VICENTE

1 de junho | Sábado

17h - Animação Infantil

19h30 - Show com Paulinho Brinco



CIDADE DAS CRIANÇAS | OUTEIRO

1 de junho | Sábado

16h - Animação Infantil

2 de junho | Domingo

16h - Peça Teatral: “Chapéu e o Lobo”



PRAÇA DO MATARUNA

2 de junho | Domingo

17h30 - Peça Teatral: “O Casamento da Dona Baratinha”