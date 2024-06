Além dos cadastros, consultas e atualizações no CadÚnico, também foram realizados 132 atendimentos com trancista, 114 com manicure, 43 com barbeiro e 111 com designer de sobrancelhas - Divulgação

Além dos cadastros, consultas e atualizações no CadÚnico, também foram realizados 132 atendimentos com trancista, 114 com manicure, 43 com barbeiro e 111 com designer de sobrancelhasDivulgação

Publicado 03/06/2024 05:44

Araruama - A Prefeitura de Araruama promoveu, neste sábado (1), mais uma edição do projeto Ação Social Volante. O evento acontece semanalmente no município e disponibiliza uma série de serviços gratuitos à população. A ação foi realizado na Escola Municipal Dr. Fernando Carvalho, no bairro Fazendinha, e somou mais de 900 atendimentos.

A iniciativa une serviços de saúde, bem-estar e assistência social. A equipe multidisciplinar do projeto se desloca pelos bairros do município, com o objetivo de facilitar o acesso dos moradores às atividades oferecidas.

Na área da saúde, foram realizadas 58 consultas com o clínico geral Dr. Paulo de Tarso e 75 consultas com a pediatra Dra. Viviane Lobo, além de 50 atendimentos com dentista móvel e 18 com nutricionista. Também foram realizadas 89 aferições de pressão e glicemia e 206 vacinações contra a gripe.

A equipe da Secretaria de Política Social (SEPOL) esteve presente na ação, oferecendo diversos atendimentos de assistência social e bem-estar. Além dos cadastros, consultas e atualizações no CadÚnico, também foram realizados 132 atendimentos com trancista, 114 com manicure, 43 com barbeiro e 111 com designer de sobrancelhas.