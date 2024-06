Na abordagem, foi apreendida uma bolsa contendo 41 buchas de skank, 32 pedras de crack, 8 buchas de maconha e R$ 131 em espécie - Divulgação

Na abordagem, foi apreendida uma bolsa contendo 41 buchas de skank, 32 pedras de crack, 8 buchas de maconha e R$ 131 em espécieDivulgação

Publicado 03/06/2024 05:37

Araruama - Na noite deste sábado (1), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Clube dos Engenheiros. O ação ocorreu após denúncia recebida por agentes do Grupo de Ações Táticas (GAT II) do 25º BPM, informando sobre a venda de drogas na Rua Lasco Clube.

Segundo a ocorrência, a equipe do GAT II foi até o endereço informado averiguar a denúncia. Chegando ao local, avistaram os elementos em atitude suspeita que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir.

Os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram capturar um dos suspeitos, que estava pulando muros de residências da localidade. Na abordagem, foi apreendida uma bolsa contendo 41 buchas de skank, 32 pedras de crack, 8 buchas de maconha e R$ 131 em espécie.

O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi atuado pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso.

