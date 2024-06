No próximo sábado (8), das 8h às 12h, vai ser realizado o Dia D de Vacinação. A ação vai ocorrer nas Policlínicas Municipais, Clínicas de Saúde e no CIMI - Divulgação

Publicado 04/06/2024 05:53 | Atualizado 04/06/2024 05:57

Araruama - Até o dia 14 de junho, vai acontecer a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Em Araruama, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde municipais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

A recomendação do Ministério da Saúde é que sejam vacinadas as crianças a partir de 1 ano a menores de 5 anos. Para receber a dose, a criança deve estar acompanhada de um responsável e apresentar RG, carteira de vacinação, cartão do SUS e comprovante de endereço.

No próximo sábado (8), das 8h às 12h, vai ser realizado o Dia D de Vacinação. A ação vai ocorrer nas Policlínicas do Areal, Praia Seca, Boa Perna, Fazendinha, Mataruna e XV de Novembro, nas Clínicas de Saúde de Bananeiras, São Vicente e Morro Grande e no CIMI.

É de extrema importância que os pais e responsáveis participem da campanha e levem as crianças para receber a dose da vacina. A Prefeitura de Araruama reforça que a poliomielite é uma doença contagiosa grave e que não tem cura, podendo causar paralisia irreversível (principalmente nos membros inferiores). A vacinação é imprescindível para a prevenção da doença.