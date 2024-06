O evento vai contar com as tradicionais barracas dos pescadores, onde serão comercializadas comidas típicas, tendo o pescado como ingrediente principal. Peixe frito, peixe na brasa, ensopado com pirão, caldinho de peixe, empada e pastel de camarão são algumas das opções do cardápio - Divulgação

Publicado 11/06/2024 06:09

Araruama - Nos dias 29 e 30 junho, vai acontecer a 5ª edição da Festa dos Pescadores de Araruama. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, o evento será realizado na sede da Colônia dos Pescadores Z-28, na Pontinha do Outeiro, das 11h às 18h.

A festa vai contar com as tradicionais barracas dos pescadores, onde serão comercializadas comidas típicas, tendo o pescado como ingrediente principal. Peixe frito, peixe na brasa, ensopado com pirão, caldinho de peixe, empada e pastel de camarão são algumas das opções do cardápio.

A celebração continua no dia 1 de julho, com a tradicional Procissão Marítima. Cerca de 20 barcos vão percorrer trechos da Laguna de Araruama, partindo da Igreja de São Pedro (Igreja Brasileira), localizada no bairro Praia do Hospício, em direção à Colônia dos Pescadores Z-28.

A procissão acontece anualmente no município com o objetivo de homenagear São Pedro, santo padroeiro dos pescadores, e fortalecer a fé cristã.

A Colônia dos Pescadores Z-28 fica localizada na Rua Cavalcante, nº 70, no bairro Pontinha do Outeiro (Rancho dos Pescadores).