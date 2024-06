Além de realizar cadastros, consultas e atualizações do CadÚnico, os moradores também tem acesso a consultas médicas, vacinação e serviços de beleza - Divulgação

Publicado 10/06/2024 07:28

Araruama - Neste sábado (8), os moradores de Itatiquara receberam a visita do projeto Ação Social Volante, iniciativa da Prefeitura de Araruama que oferece uma série de serviços gratuitos nas áreas de saúde, bem-estar e assistência social. O evento foi realizado na Escola Municipal Prefeito Afrânio Valladares e contou com quase 800 atendimentos.

A equipe multidisciplinar do projeto se desloca semanalmente pelos bairros do município, com o objetivo de facilitar o acesso da população às atividades disponíveis. Além de realizar cadastros, consultas e atualizações do CadÚnico, os moradores também tem acesso a consultas médicas, vacinação e serviços de beleza.

Durante a ação deste sábado, foram realizados 70 atendimentos com trancista, 92 com barbeiro, 68 com manicure e 125 com designer de sobrancelhas do CRAS. Enquanto os pais e responsáveis participavam das atividades, as crianças se divertiram em um espaço com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, supervisionadas pela equipe do projeto.

Na área da saúde, foram realizadas 72 consultas com dentista móvel, 33 consultas nutricionais, 49 consultas com o clínico geral Dr. Arquimedes Torres Lima e 39 consultas com a pediatra Dra. Viviane Lobo. Também foram realizadas 82 aferições de pressão e glicemia e 117 vacinações contra a gripe.