Araruama Verde é uma iniciativa de conscientização ambiental que visa impactar positivamente o Meio Ambiente promovendo o reflorestamento no município. Criado em 2017, o projeto já distribuiu quase 25 mil mudas de árvores frutíferas e espécies nativas - Divulgação

Araruama - Nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de Araruama promoveu mais uma atividade da Semana do Meio Ambiente. O projeto Araruama Verde realizou a distribuição gratuita de mudas de plantas frutíferas e nativas à população. A ação aconteceu no Botânico das Asas, das 9h às 16h.

A iniciativa faz parte da programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu no dia 5 de junho. Além da distribuição de mudas, os alunos da rede municipal de ensino exploraram os conceitos de sustentabilidade e preservação ambiental e participaram do plantio de mudas no Botânico das Asas e de um concurso de desenho.

Nesta sexta-feira (7), os estudantes participarão de um passeio pelo espaço do Botânico das Asas.

O projeto Araruama Verde é uma iniciativa de conscientização ambiental que visa impactar positivamente o Meio Ambiente promovendo o reflorestamento no município. Criado em 2017, o projeto já distribuiu quase 25 mil mudas de árvores frutíferas e espécies nativas.

As ações do projeto ocorrem durante todo o ano, estimulando as práticas de sustentabilidade e preservação ambiental. Dessa vez, foram distribuídas mudas de espécies como: goiaba, seriguela, aroeira salsa, ipê e diversas outras.