O primeiro caso foi registrado durante a madrugada, na Avenida Beira Rio. Um senhor de 60 anos de idade estava dirigindo o carro e teve ferimentos leves - Reprodução/Araruama em Pauta

O primeiro caso foi registrado durante a madrugada, na Avenida Beira Rio. Um senhor de 60 anos de idade estava dirigindo o carro e teve ferimentos levesReprodução/Araruama em Pauta

Publicado 11/06/2024 05:46

Araruama - Dois carros caíram no Rio Mataruna neste domingo (9), levando ao resgate de sete pessoas. Os acidentes ocorreram às 3h45 e às 20h, no bairro Mutirão.

O primeiro caso foi registrado durante a madrugada, na Avenida Beira Rio. Um senhor de 60 anos de idade estava dirigindo o carro e teve ferimentos leves. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento à vítima e a liberou.

No outro acidente, ocorrido por volta das 20h, um segundo veículo caiu no rio. Dessa vez, o caso foi registrado na altura do Trailer do Ziel. Seis pessoas estavam no interior do carro, sendo dois idosos, dois jovens e duas crianças.

Todos foram resgatados com vida por um morador, identificado como Jefferson Dias da Silva. As causas dos acidentes não foram divulgadas.

(Com informações de RC24H)