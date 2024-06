Para se inscrever no CadÚnico e participar das outras atividades da Ação Social Volante, é necessário apresentar um documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço - Divulgação

Para se inscrever no CadÚnico e participar das outras atividades da Ação Social Volante, é necessário apresentar um documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereçoDivulgação

Publicado 13/06/2024 06:25 | Atualizado 13/06/2024 06:28

Araruama - Neste sábado (15), o projeto Ação Social Volante vai acontecer na localidade de Iguabinha. A iniciativa promovida pela Prefeitura de Araruama ocorre semanalmente e conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar que percorre os bairros do município, levando uma série de serviços à população. A ação será realizada na Alameda Raquel, em frente à Creche Municipal Ilca Maria Duarte, das 9h às 16h.

No mesmo dia, às 10h, será inaugurada a obra de asfaltamento da Alameda Raquel, interligado os bairros Bananeiras, Condomínio II e Centro de Iguabinha. Além de contribuir para a valorização da infraestrutura urbana da localidade, o asfaltamento também traz melhorias para o mobilidade, segurança e qualidade de vida da população.

A Ação Social Volante une serviços de saúde, bem-estar e assistência social, com foco em facilitar o acesso da população às atividades oferecidas. Os moradores tão acesso a atendimentos com nutricionista, dentista móvel, pediatra e clínico geral, além de aferição de pressão arterial, medição de glicemia e vacinação contra a gripe.

Na área de bem-estar, serão oferecidos serviços de barbeiro, manicure, designer de sobrancelhas e trancista, realizados pela equipe do CRAS. Para as crianças, brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce.

Na ação, também são realizadas consultas, atualizações e novos cadastros no programa Cadastro Único do Governo Federal — que oferece benefícios como o Bolsa Família. Para se inscrever no CadÚnico e participar das outras atividades da Ação Social Volante, é necessário apresentar um documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço.