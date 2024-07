A iniciativa da Prefeitura acontece semanalmente no município e oferece serviços nas áreas de bem-estar, saúde e assistência social. No total, 459 atendimentos foram realizados na ação - Divulgação

Publicado 01/07/2024 07:41

Araruama - Neste sábado (29), a equipe do projeto Ação Social Volante de Araruama visitou o bairro Regamé. A iniciativa da Prefeitura acontece semanalmente no município e oferece serviços nas áreas de bem-estar, saúde e assistência social. No total, 459 atendimentos gratuitos foram realizados na ação.

Na ação desta semana, foram realizadas 58 consultas com dentista, 13 consultas nutricionais, 35 consultas com pediatra e 37 consultas com clínico geral. Outros serviços também foram disponibilizados na área da saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia, que contemplou 44 pessoas. 50 pessoas foram vacinadas contra a gripe.

Já na área de bem-estar, a equipe do projeto montou um espaço de diversão para as crianças, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce. Os moradores ainda tiveram acesso a atendimentos com trancista (61), barbeiro (46), designer de sobrancelhas (63) e manicure (47), realizados pela equipe do CRAS.

A ação também incluiu atualizações, consultas e novos cadastros no programa CadÚnico, realizados pela equipe da Secretaria de Política Social (SEPOL). 5 novos cadastros foram efetuados.