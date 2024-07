O menor foi apreendido e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de furto (artigo 155 do Código Penal) - Divulgação

O menor foi apreendido e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de furto (artigo 155 do Código Penal)Divulgação

Publicado 12/07/2024 06:14

Araruama - Na noite desta quarta-feira (10), um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar furtar um aparelho celular em Araruama. A ação foi realizada por uma equipe da 3ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Centro.



Conforme informações da PM, os agentes estavam realizando patrulhamento pela Avenida John Kennedy quando escutaram gritos de “assalto”, apontando em direção ao centro da cidade. Chegando ao local, os policiais avistaram uma das vítimas correndo atrás de um elemento, que estava de bicicleta.



Os militares abordaram o suspeito, que foi revistado. Outra vítima se aproximou, relatando que o adolescente teria roubado o telefone de sua namorada. Quando questionado sobre o aparelho, o menor informou que estaria “no chão”.



A guarnição retornou ao local do fato e fez contato com a vítima, também adolescente, que informou que transeuntes encontraram o aparelho celular caído ao solo e a devolveram, tendo ela, reconhecido o adolescente como o autor do roubo.



O menor foi apreendido e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de furto (artigo 155 do Código Penal).

(Com informações de RC24H)