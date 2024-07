Além de consultas, atualizações e novos cadastros no programa CadÚnico, o evento também vai contar com atividades voltadas ao bem-estar e atendimentos de saúde - Divulgação

Além de consultas, atualizações e novos cadastros no programa CadÚnico, o evento também vai contar com atividades voltadas ao bem-estar e atendimentos de saúdeDivulgação

Publicado 12/07/2024 06:18

Araruama - A próxima edição do projeto Ação Social Volante vai acontecer neste sábado (13), no bairro Novo Horizonte. A ação será realizada na Praça Escola Marcos Heron Corrêa, das 9h às 16h, disponibilizando uma série de serviços gratuitos à população.

Além de consultas, atualizações e novos cadastros no programa CadÚnico, o evento também vai contar com atividades voltadas ao bem-estar e atendimentos de saúde.

A equipe do CRAS vai oferecer atendimentos gratuitos com manicure, barbeiro, trancista e designer de sobrancelhas. Para as crianças, será disponibilizado um espaço de diversão com brinquedos infláveis, pipoca e picolé, supervisionadas pela equipe do projeto.

Já na área da saúde, a ação vai incluir consultas com dentista móvel, nutricionista, pediatra e clínico geral, além de vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e medição de glicemia.

Para se inscrever no CadÚnico e participar das outras atividades da Ação Social Volante, é necessário apresentar um documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço.