Publicado 12/07/2024 06:16

Araruama - Na tarde desta quinta-feira (11), uma ação do Grupo de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na apreensão de três adolescentes com drogas, no bairro Bananeiras.

De acordo com a PM, os agentes receberam denúncias informando as características de elementos que estariam traficando drogas em um ponto conhecido da localidade. No local, a equipe realizou um cerco tático e observou três indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir.

Os policiais realizaram uma breve perseguição e conseguiram abordar os três adolescentes — um de 16 anos e outros dois de 17 anos de idade. Dois deles estavam próximos à beira de um valão, enquanto o terceiro estava deitado em um matagal próximo, onde eles afirmaram terem escondido as mochilas com todo o material entorpecente.

Os agentes localizaram as mochilas, contendo 173 cápsulas de cocaína, 105 pedras de crack, 102 buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 50 em espécie. Todo o material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama).

Os adolescentes também foram conduzidos à 118ª DP, onde foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343) e permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.