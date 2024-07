Os policiais apreenderam um arsenal de drogas, incluindo 102 buchas de maconha, 58 pinos de cocaína, 15 cápsulas de haxixe, 22 pedras de crack, três munições de calibre 38 e dois celulares - Divulgação

Publicado 29/07/2024 07:36

Araruama - Na tarde deste sábado (27), dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e sequestro, no bairro Fazendinha. A prisão foi efetuada durante ação conjunta entre equipes da Polícia Militar.

Durante ação de patrulhamento, os policiais avistaram dois elementos em atitude suspeita em uma motocicleta Honda CG azul sem placa. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, desobecendo a ordem de parada.

Após perseguição, os indivíduos caíram do veículo e continuaram a fuga a pé, pulando muros de residências da localidade. Em um dos imóveis, eles mantiveram uma mulher e duas crianças como reféns, exigindo que as vítimas ficassem em silêncio no chão do quarto.

Com a colaboração de populares, a polícia conseguiu invadir a residência e prender os dois homens, libertando a mulher e as crianças. Durante as buscas, os policiais apreenderam um arsenal de drogas, incluindo 102 buchas de maconha, 58 pinos de cocaína, 15 cápsulas de haxixe, 22 pedras de crack, três munições de calibre 38 e dois celulares.

Os presos — identificados como V. D. S. S., de 21 anos, e R. L. F., de 20 anos — foram encaminhados, juntamente com a vítima e o material apreendido, à 118ª DP (Araruama), onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado.

(Com informações de RC24H)