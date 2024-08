Duas novas integrações foram criadas, permitindo que o passageiro só pague por uma passagem. Uma integração será da linha Centro - São Vicente com a linha São Vicente - Sobara e a outra da linha Centro - São Vicente com a linha São Vicente - Barro Vermelho - Divulgação

Duas novas integrações foram criadas, permitindo que o passageiro só pague por uma passagem. Uma integração será da linha Centro - São Vicente com a linha São Vicente - Sobara e a outra da linha Centro - São Vicente com a linha São Vicente - Barro VermelhoDivulgação

Publicado 05/08/2024 06:13

Araruama - A Prefeitura de Araruama enviou ofício ao Grupo Salineira, responsável pelo transporte público na Região dos Lagos, determinando algumas mudanças nas linhas de transporte do município. As mudanças entram em vigor a partir desta segunda-feira (5) e tem como objetivo atender reivindicações dos moradores.

A primeira mudança é a inclusão da Linha 216, ligando o Centro de Araruama ao bairro Regamé. O horário do ônibus partindo do Centro será às 13h, com retorno às 13h20.

Além disso, duas novas integrações foram criadas, permitindo que o passageiro só pague por uma passagem. Uma integração será da linha Centro - São Vicente com a linha São Vicente - Sobara e a outra da linha Centro - São Vicente com a linha São Vicente - Barro Vermelho.