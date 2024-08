O comício também reuniu presencialmente um grande público, demonstrando a força política do grupo liderado pela prefeita Lívia de Chiquinho - Divulgação

O comício também reuniu presencialmente um grande público, demonstrando a força política do grupo liderado pela prefeita Lívia de ChiquinhoDivulgação

Publicado 19/08/2024 06:44 | Atualizado 19/08/2024 06:46

Araruama - Nesta sexta-feira (16), ocorreu o lançamento oficial da campanha da candidata a prefeita, Daniela de Lívia (MDB), em Araruama. Pela manhã, teve adesivaço de veículos e, à noite, o primeiro comício virtual da candidata. O evento também reuniu presencialmente um grande público, demonstrando a força política do grupo liderado pela prefeita Lívia de Chiquinho.

Ainda no fim de semana, uma carreata percorreu o centro da cidade, declarando apoio à Daniela de Lívia. O comício da coligação “Meu Partido é Araruama” — composta pelos partidos MDB, Republicanos, Cidadania, Podemos, Novo, PRTB, PSB, Agir e PRD — deu destaque à importância da participação feminina na política, conquistando cada vez mais espaço e reconhecimento. As candidatas a vereadoras foram as primeiras a discursarem no evento, apresentando as principais bandeiras para a cidade.



A candidata a vice-prefeita, Verônica do Café Capri (Novo), reforçou seu desejo de trabalhar pelo desenvolvimento da cidade e pelo bem-estar da população. “Vamos colocar Araruama entre as 10 cidades com mais qualidade de vida do Estado”, destacou.



A prefeita Livia de Chiquinho, primeira mulher eleita e reeleita de Araruama, falou sobre as diversas obras e o desenvolvimento alcançados na sua gestão. “Somos o governo que mais investiu em todos os setores na história do município. Daniela é a única candidata preparada para dar continuidade a esse legado”, ressaltou.



Daniela de Lívia compartilhou os principais projetos de seu Plano de Governo, apresentando propostas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, transporte, desenvolvimento econômico e geração de emprego.



Na educação, anunciou a construção de mais escolas ecológicas, horários estendidos nas creches municipais, ampliação do programa Araruama Universitário, investimentos no Ensino Médio e na modalidade de educação bilíngue e ainda a ampliação da Escola Clínica Autismo+.



Foi anunciado ainda o Cartão Araruama Educa Mais, que vai oferecer para os 22 mil alunos da rede municipal um crédito de R$ 210, que será investido em internet, tecnologia, suplemento alimentar e livros literários. Esse valor deverá ser utilizado no comércio local, movimentando a economia do município e contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico.



Na área de saúde, enfatizou a construção de novas Policlínicas e um Centro Integrado de Saúde com nova UPA 24 Horas, novo Hospital dos Olhos e nova Clínica Vascular, além da UPA Pediátrica.



Com relação ao transporte público, falou sobre a ampliação da mobilidade urbana, com o projeto “Verde Amarelo, Tarifa Zero”, que vai trazer gratuitamente mais linhas e horários de ônibus para todos os distritos da cidade. Daniela encerrou a fala apresentando projetos de infraestrutura, saneamento básico e pavimentação asfáltica.