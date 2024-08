A nova unidade conta com equipamentos modernos e atendimento 24h, com médico clínico e equipe de enfermagem, leitos de observação adultos e pediátricos, sala de trauma, sala de raio-x, dispensação de medicamentos 24h, sala de procedimentos e consultórios - Divulgação

A nova unidade conta com equipamentos modernos e atendimento 24h, com médico clínico e equipe de enfermagem, leitos de observação adultos e pediátricos, sala de trauma, sala de raio-x, dispensação de medicamentos 24h, sala de procedimentos e consultóriosDivulgação

Publicado 16/08/2024 04:52 | Atualizado 16/08/2024 04:58

Araruama - Na tarde desta quinta-feira (15), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou o Pronto Atendimento 24h de Praia Seca. O novo equipamento vai atender aos moradores do quarto distrito, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e garantindo um atendimento acolhedor e humanizado.

A nova unidade conta com equipamentos modernos e atendimento 24h, com médico clínico e equipe de enfermagem, leitos de observação adultos e pediátricos, sala de trauma, sala de raio-x, dispensação de medicamentos 24h, sala de procedimentos e consultórios.

“Esse é um grande sonho sendo realizado e um cumprimento do meu plano de governo. Essa obra extraordinária conta com equipamentos modernos e uma equipe multidisciplinar, preparada para atender a população da melhor forma possível. Vocês vão estar amparados com uma saúde pública digna, que foi o meu compromisso com cada um de vocês. Podem ter certeza que o dia de hoje muda a história da saúde pública de Praia Seca”, ressaltou a prefeita Lívia de Chiquinho.

O Pronto Atendimento 24h de Praia Seca recebe o nome de José Francisco Fernandes, mais conhecido como Chiquinho da Ambulância. Estiveram presentes na cerimônia: a prefeita Lívia de Chiquinho, o ex-prefeito Chiquinho da Educação, o Secretário Municipal de Saúde, Sebastian Daher; a Subsecretária de Saúde, Gilsane Soares; a Superintendente Municipal de Saúde, Mariana Daher; o padre Giovanni; além de familiares do homenageado.