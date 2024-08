Ao todo, foram apreendidas 168 pedras de crack, seis pinos de cocaína, algumas porções de maconha e R$ 20 em espécie - Divulgação

Ao todo, foram apreendidas 168 pedras de crack, seis pinos de cocaína, algumas porções de maconha e R$ 20 em espécieDivulgação

Publicado 15/08/2024 05:46

Araruama - Na noite desta terça-feira (13), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama. O caso ocorreu na Rua Mossoró.

Segundo a ocorrência, uma guarnição da PM recebeu uma denúncia anônima informando sobre um elemento que estaria traficando em frente a um bar localizado atrás do CIEP. O suspeito foi descrito vestindo casaco preto e gorro colorido.

Os agentes procederam ao local informado e, após avistarem um indivíduo com as características informadas, deram voz de prisão. Durante a abordagem, o acusado — identificado como W.L.A.D.A., de 29 anos — tentou se desfazer do material ilícito, jogando as drogas no chão. Foram apreendidas 21 pedras de crack, duas buchas de maconha e R$ 20 em espécie.

Após buscas no local, os policiais localizaram mais 147 pedras de crack, seis pinos de cocaína e outras porções de maconha. O elemento foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e resistência à prisão. Ele permanece preso à disposição da Justiça.