Publicado 12/09/2024 05:06

Araruama - Nesta terça-feira (10), dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Canaã. O caso ocorreu na Rua Intermar, após uma guarnição da PM receber denúncia anônima informando sobre a comercialização de drogas no local.



Uma equipe do GAT procedeu ao endereço informado e avistou quatro elementos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir pulando muros das residências. Os agentes efetuaram um cerco tático e conseguiram capturar dois dos suspeitos.



Após buscas na área, os policiais localizaram 144 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha, duas pedras de crack, um simulacro de pistola, um aparelho celular e R$ 52 em espécie.



Os dois homens presos, de 26 e de 18 anos, foram conduzidos para a 118ª DP (Araruama), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Ambos já possuíam antecedentes criminais por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Eles permaneceram presos, à disposição da Justiça.

(Com informações de RC24H)