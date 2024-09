Em entrevista ao O DIA, o empresário compartilhou suas principais propostas de governo - Divulgação

Publicado 10/09/2024 09:10 | Atualizado 10/09/2024 09:10

Araruama - Candidato à Prefeitura de Araruama, Sérgio Ribeiro é empresário e filiado ao Partido Democracia Cristã (DC). Casado com Aline e pai de Maria Fernanda, é comerciante há mais de 30 anos e presidente da Excess Produções, sendo o maior produtor de eventos do interior do Rio de Janeiro. Sua principal bandeira é gestão com responsabilidade, emprego e renda.

Confira a entrevista exclusiva concedida pelo candidato ao jornal O DIA.

O DIA - Por que decidiu se candidatar ao cargo de prefeito? Qual é a sua principal bandeira de campanha?

Sérgio Ribeiro: "Por muito tempo ajudo Araruama através do comércio local, produzindo eventos para atrair visitantes e até mesmo auxiliei em algumas campanhas políticas, porém, muitas promessas eram feitas e nenhuma foi cumprida. Estou me candidatando porque acredito que Araruama merece uma mudança real, uma renovação que traga soluções novas e eficazes para os nossos problemas. Minha bandeira é Gestão com Responsabilidade, emprego e renda”.

Quais são suas propostas para a educação? Que políticas públicas a população pode esperar nessa área, caso seja eleito, e que projetos pretende desenvolver para fomentar a cultura?

"Minhas propostas para a educação são: Implantação do Plano Educação para Todos (Garantindo educação acessível para todos os alunos especiais). Criação do Polo Universitário de Araruama (trazendo instituições de ensino superior), gerando renda e oportunidades. Implantação das Creches Integrais. Implantação do Plano Escola Moderna (Equipando toda rede municipal com equipamentos de última geração, proporcionando mais oportunidades técnicas). Para fomentar a cultura, pretendo trazer mais eventos culturais que sejam de interesse da população, além de incentivar e valorizar os artistas locais, trazer parcerias com empresas privadas e patrocínios”.

A saúde pública é uma das áreas que mais impactam na vida da população, sendo priorizada em diversas administrações. Se eleito, quais serão as estratégias para que o município avance nesse setor e que melhorias gostaria de implementar?

"Valorizar os profissionais da área da saúde. Não só por meio de salários adequados, mas também por meio de reconhecimento da necessidade de se minimizar os obstáculos que frustram os profissionais no seu dia a dia. Algumas propostas de melhoria para o setor saúde são: implantação de uma nova estrutura hospitalar chamada de Hospital Central de Araruama. Inclusive, implantação de leitos de CTI e especialidades em ortopedia e cardiologia. Implantação de uma estrutura hospitalar chamada de hospital pediátrico central. Implantação de um serviço de Hemodinâmica e UTI coronariana: minimizando a necessidade de se recorrer aos serviços de outros municípios, evitando a demora e aumentando a chance de sobrevida (criação de leitos de UTI ); Implantar definitivamente o Serviço de Nefrologia com serviço de Hemodiálise em Leito no Hospital Municipal Central de Araruama. Criar o Núcleo de Educação Permanente em Saúde com o intuito de capacitação de todos os profissionais da Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família. Assistência Farmacêutica: existe hoje um problema de abastecimento da rede municipal nos medicamentos e materiais na Atenção Básica, assim como na rede hospitalar”.

O município vem se destacando em geração de empregos. No seu plano de governo, o que pretende fazer pelo desenvolvimento econômico de Araruama e para criar mais oportunidades de emprego para os munícipes?

"Criar mais oportunidades de emprego, aumentando o investimento no produtor rural; construção do Mercado Municipal para feirantes e artesãos locais. Maior incentivo ao comércio local, dando preferência às compras da Prefeitura em empresas da cidade. Fortalecimento do comércio nos bairros, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através de campanhas promocionais. Cadastro das empresas da cidade, divididas por ramo específico, para facilitar as vendas junto à Prefeitura. Criação do Curso de Capacitação aos jovens em diversas áreas para ingresso no mercado de trabalho. Criação da Frente de Trabalho, um sistema de categorização de currículos informatizado que facilite a inserção dos trabalhadores. Facilitar a vinda de novas empresas para a cidade, através de diminuição de impostos e isenções fiscais”.

Quais são os seus projetos voltados à inclusão da população em situação de vulnerabilidade? É favorável a programas sociais?

"Para promover a inclusão teremos projetos de capacitação profissional, proteção e amparo à mulher; um órgão vinculado ao tema Pessoa Idosa, seja secretaria ou coordenadoria, qualificando e ampliando as ações e programas com foco nas pessoas idosas; apoiar o fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas”.

Por fim, que outro recado o senhor gostaria de deixar para a população araruamense?

"Minha visão para o futuro de Araruama é de uma cidade onde a política não seja um entrave, mas sim uma ferramenta de progresso e bem-estar para todos. Quero libertar nossa administração das amarras políticas que têm impedido o crescimento e a inovação que tanto precisamos”.